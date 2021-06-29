Elmalı'da çocuklara karşı cinsel istismarda sabıkların tutuksuz yargılanmasına FOX TV'den siyah ekranlı tepki - Son Dakika

Türkiye, Antalya'nın Elmalı ilçesinde, anneleri, üvey babaları ve arkadaşlarının tacizlerini çizerek anlatan7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyini konuşuyor. Sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmesine, sosyal medyadan büyük tepki geldi.

FOX TV SİYAH EKRANLA ÇIKTI

Elmalı'da yaşananlara başta sosyal medyada kullanıcıları olmak üzere ünlüler, futbol kulüpleri ve siyasiler çeşitli yöntemlerle tepki gösterdi. Çocuğa karşı cinsel istismara tepkisini koyan kurumlardan biri de FOX oldu. FOX TV, Gülbin Tosun'un sunduğu Ana Haber'e tepki amacıyla siyah arka fonda çıktı.