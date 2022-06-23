Elmalı'da halı saha dostluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Elmalı'da halı saha dostluk turnuvası düzenlendi

23.06.2022 12:33
Elmalı'da halı saha dostluk turnuvası düzenlendi

Elmalı ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen Halı Saha Dostluk Turnuvası sona erdi.

Elmalı ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen Halı Saha Dostluk Turnuvası sona erdi.

Turnuvada birinci Yılmaz Hububat Ahmet Emir Spor, ikinci Karamıkspor ve üçüncü Düdenköy Spor takımları oldu. Gerçekleştirilen törenle takımlara kupaları verildi.

Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, yaptığı konuşmada, ilçedeki kurumlar ve vatandaşlar arasında dostluğu pekiştirmek amacıyla halı saha turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya 40 takımın katıldığını ve 96 maçın oynandığını belirten Kazez, "Dostluk turnuvasına katılan takımları tebrik eder, emeği geçen taraftar, futbolcu herkese teşekkür ederim. Gelecek yıllarda yine dostluk turnuvasına katılımınızı bekleriz." dedi.

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Kaymakamlık Kupasının sahibi Rahmanlar İlkokulu oldu Kaymakamlık Kupasının sahibi Rahmanlar İlkokulu oldu
Kaynak: AA

Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı'da halı saha dostluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elmalı'da halı saha dostluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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