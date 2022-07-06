Elmalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, telef olan hayvanların derileri yüzülmeden akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elmalı'da hayvan leşini açık alana bırakan kişiye ceza - Son Dakika

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