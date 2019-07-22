Elmalı'da hükümlülere özel konser
50 dakika önce
Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde hükümlülere özel konser verildi.
Elmalı Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde hükümlülere özel konser verildi. Konserde "Piyanist Neco
" adıyla anılan müzik sanatçısı Necati Alkayalı çeşitli türküler seslendirdi.
Programa Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, Elmalı Cumhuriyet Savcısı
Fatih Arıcıgil, Cezaevi Kurum müdürleri ve personeli katıldı.
Programda konuşma yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, konser programının ardından Elmalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapmakta olan İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı kursunu bitiren personele kurs bitirme belgelerini takdim etti. - ANTALYA
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