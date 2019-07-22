Son Dakika Haberleri: Elmalı'da hükümlülere özel konser
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Elmalı'da hükümlülere özel konser

50 dakika önce

Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde hükümlülere özel konser verildi.

Elmalı'da hükümlülere özel konser, System.String[]
Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde hükümlülere özel konser verildi. Konserde "Piyanist Neco" adıyla anılan müzik sanatçısı Necati Alkayalı çeşitli türküler seslendirdi.

Programa Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, Elmalı Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil, Cezaevi Kurum müdürleri ve personeli katıldı.

Programda konuşma yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, konser programının ardından Elmalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapmakta olan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kursunu bitiren personele kurs bitirme belgelerini takdim etti. - ANTALYA
Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
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