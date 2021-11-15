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Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor

15.11.2021 12:40

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları öne sürülen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının yargılanmasına devam edildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları öne sürülen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının yargılanmasına devam edildi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada çocukların tutuksuz yargılanan annesi M.A, üvey babası R.A. ve dayısı S.C.G. hazır bulundu. Çocukların babası G.G. ve babaannesi G.S, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatı ve dernek temsilcileri de salonda yer aldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan M.A, önceki ifadelerini tekrarlayarak, kendisine iftira atıldığını ve konuşamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

Çocukların babaannesi G.S'nin "İnşallah bir daha konuşamazsın." sözleri üzerine M.A, "Bunların hepsini sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Bunlar hepsi senin iftira ve yalanların." dedi.

Sanık R.A. ve S.C.G. savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatı İbrahim Şimşek'in savunma yaptığı sırada mağdur çocukların avukatı Yusuf Tuğbay'ın karşı çıkması üzerine tartışma yaşandı. Sanık avukatının mağdur avukatına "Başından beri sürekli savunmamızı bölüyorsunuz, kes sesini lan!" demesi üzerine mahkeme başkanı, tarafları bir daha tartışmamaları ve savunmaya müdahale edilmemesi konusunda uyardı.

Baba G.G, çocukların hem bedenen hem de ruhen travma altında olduklarını, çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar da tehlike altındadır." dedi.

Babaanne G.S. de 6 yaşındaki çocuğun bütün detayları ile istismarı anlattığını, çocukların anneyle görüşmek istemediklerini söyledi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Müşteki ve baro avukatları, çocukların istismara uğradığını ve sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, karar öncesi duruşmaya ara verdi.

Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.

Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor
Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor
Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor
Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor

Mahkeme, Antalya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada karar duruşması sürüyor - Son Dakika
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