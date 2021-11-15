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Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi

15.11.2021 14:41

Son dakika gündem haberine göre Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismara uğradıkları iddiasıyla ilgili yargılanan çocukların annesi, üvey babası ile dayısının beraatine karar verilmesine tepki gösterdi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismara uğradıkları iddiasıyla ilgili yargılanan çocukların annesi, üvey babası ile dayısının beraatine karar verilmesine tepki gösterdi.

UCİM avukatları ve üyeleri, duruşma sonrası adliyenin önünde "İstismar felakettir, sessiz kalma. Çocuktur, rızası yoktur, konu kapanmıştır, saklama ihbar et" yazılı pankartlar açtı, "Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" sloganları atıldı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan UCİM Başkanı Özkan, "Çocuklar vatandır" sloganıyla çıktıkları yolda iki çocuğun kendilerine yönelik istismarı ayrıntılarıyla anlattığını savundu.

7 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı açık olarak anlattığını öne süren Özkan, "Konuşun çocuklar, susmayın, bunun istinaf süreci var. Biz 'Çocuklar ayrı dinlensin.' dedik ama taleplerimiz reddedildi. Bizler asla geri adım atmayacağız. O çocuklar büyüyecekler ve onlar için mücadele eden birilerinin olduğunu bilecekler." dedi.

Özkan, UCİM olarak davanın takipçisi olduklarını, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da dernek olarak ülkenin her yerinde yüzlerce davayı takip ettiklerini belirtti.

Çocukların ifadelerinin hiçe sayıldığını savunan Ceylan, "Bugün de çocuklarımızın ifadesi yeterli bulunmadı ve sanıklar beraat etti. Sadece çocuklara ve ailelerine şunu söylüyorum: Konuşmaktan vazgeçmesinler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz, istinafı, Yargıtay'ı var ama biz mahkemelerden rica ediyoruz, çocukların üstün yararını düşünerek karar vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı. Mahkeme heyeti, "çocuğa yönelik cinsel istismar" ve "eziyet" suçlarından yargılanan anne M.A, üvey baba R.A. ve S.C.G'nin beraatine hükmetmişti.

Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi
Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi
Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi
Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi

Öğretmen, Antalya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Elmalı'da iki kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada sanıkların beraatine karar verilmesi - Son Dakika
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