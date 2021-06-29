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Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi - Son Dakika

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

29.06.2021 12:18

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesine itirazda bulundu. Yapılan açıklamada, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs 2020'de iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi üzerine konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiği ifade edilerek, ilk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'nde yapılmasının ardından çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandığı belirtildi.

ANNE VE ÜVEY BABANIN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Yargılama sürecinin başlamasıyla birlikte bakanlığın davaya müdahil olduğu vurgulanan açıklamada, 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada anne ve üvey babanın tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

"YAKIN TAKİBİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir. Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Öte yandan tahliye kararı ve yaşanan istismar, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar binlerce paylaşımla Elmalı davasını Twitter'da TT yaptı.

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

16 ekim, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi - Son Dakika


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