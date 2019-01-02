Son Dakika Haberleri: Elmalı'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Elmalı'da Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Elmalı'da Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Taşımalı eğitime bir gün ara verilen ilçede, okula giden çocuklar kar topu oynayıp eğlendi.

Elmalı'da dün şiddetli yağmurun ardından gece kar yağışı başladı. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası ilçe halkı güne beyaz örtüyle kaplanmış Elmalı manzarasıyla uyandı. Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okula giden çocuklar kart opu oynayıp eğlendi. Elmalı Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, yoğun kar yağışı nedeniyle Elmalı'da taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise "İlçemizde kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz ve araçlarımız hazır" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Antalya, Elmalı, Kar, Güncel
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