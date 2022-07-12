Elmalı'da kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Elmalı'da kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

12.07.2022 13:25
Elmalı'da kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Elmalı ilçesinde 10 dönümlük alana kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Elmalı ilçesinde 10 dönümlük alana kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçede üzüm bağları bulunan Özkan ailesi tarafından, ziyaretçilere seçenek sunmak için 5 yıl önce lavanta bahçesi kuruldu. Üzüm bağlarını ziyaret edenler, lavanta bahçesine de ilgi gösteriyor.

Şirket yöneticisi Burak Özkan, deneme amaçlı ektikleri lavanta da başarılı olduklarını belirterek, fidelerin bir kısmının Isparta'dan bir kısmının ise Fransa ve Bulgaristan'dan getirdiklerini söyledi.

Ağustosta lavanta hasadı yapacaklarını ifade eden Özkan, "Lavantalarımız 5 yaşını doldurdu. Herkesi bu mor güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur da dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisinin lavanta olduğunu, ilçede lavanta üreteceklere müdürlük olarak destek olacaklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı'da kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

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