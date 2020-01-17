Elmalı'da mezarlıklar tel çitle çevriliyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Elmalı ziyaretinde gündeme gelen mezarlıklara tel çit yapılması yönündeki muhtar talepleri yerine getiriliyor. Eskihisar ve Akçaeniş mahalle mezarlıklarının çevresi tel çitle çevrildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da cenaze hizmetlerinin yanı sıra mezarlıkların eksikliklerini de gideriyor. Ekipler ilçede bulunan mezarlıkların temizlik, bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmesi için mezarlıklarda ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı, budama ve ilaçlama yapılıyor.



Muhittin Böcek'in Elmalı ziyaretinde gündeme gelen mezarlıklara tel çit yapılması yönündeki muhtar talepleri de yerine getiriliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığınca Elmalı'da Eskihisar Mahallesi ile Akçaeniş Mahallesi mezarlıklarının çevresi tel örgü ile çevrildi. Mahalle muhtarları tel çit talebine olumlu yanıt veren ve kısa sürede yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA