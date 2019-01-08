Son Dakika Haberleri: Elmalı'da Okullara Kar Tatili

Elmalı'da Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi.

Elmalı'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Akseki ve İbradı ilçelerinin ardından Elmalı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Akseki, Antalya, Elmalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı

Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:38:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elmalı'da Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]