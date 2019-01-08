Elmalı'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi.
Antalya
'nın Elmalı
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Akseki
ve İbradı
ilçelerinin ardından Elmalı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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