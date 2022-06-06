Salur Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından bölgedeki bazı seraları su bastı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, seralarda inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Elmalı'da sağanak seralarda zarara yol açtı - Son Dakika

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