Elmalı'da sağanak seralarda zarara yol açtı - Son Dakika
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Elmalı'da sağanak seralarda zarara yol açtı

06.06.2022 10:16
Elmalı'da sağanak seralarda zarara yol açtı

Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı seralarda su baskını yaşandı.

Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı seralarda su baskını yaşandı.

Salur Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından bölgedeki bazı seraları su bastı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, seralarda inceleme yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, ilçede meydana gelen sel taşkınından dolayı 50 seranın zarar gördüğünü söyledi.

Seraların içinin çamur dolduğunu belirten Boğatimur, "Seralarda oluşan zararla ilgili hasar tespit çalışması yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elmalı'da sağanak seralarda zarara yol açtı - Son Dakika

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