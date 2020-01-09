Elmalı'da sera atıklarından enerji elde edilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elmalı'da sera atıklarından enerji elde edilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Elmalı'da sera atıklarından enerji elde edilmesi için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Elmalı ilçesinde sera atıklarından enerji elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bir Alman firmasının yetkilileri incelemelerde bulundu.

Elmalı'da sera atıklarından enerji elde edilmesi için çalışma başlatıldı, System.String[]

Elmalı ilçesinde sera atıklarından enerji elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bir Alman firmasının yetkilileri incelemelerde bulundu.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün daha önce Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette temasa geçtiği Alman ME-LE firması yetkilileri, ilçede sera atıklarından enerji üretimi gerçekleştirmek için girişimlere başladı.

İlçeye gelen firma yetkilileri yaptıkları incelemelerin ardından hazırlanan protokole imza attı.

Belediye Başkanı Öztürk, sera atıklarından enerji elde etmek, çiftçilerin sera atık problemlerini fırsata çevirerek aynı zamanda ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında sadece sera atıkları değil her türlü biyolojik atıkların enerjiye dönüştürüleceğini ifade eden Öztürk, "Amacımız ilçemize hem ekonomik değer kazandırmak, hemde sera atıkları ve değişik biyolojik atıkların kirliliğinden kurtulmak. Bu konuda daha önce Almanya'da yapılan çalışmaları yerinde görmüştük. Firma yetkilileriyle kurduğum bağlantı sonucu ilçemizde de böyle bir yatırım yapılabileceğini ifade ettik. Onlar da proje hazırladılar. Yenilikçi ve doğa dostu bu güzel projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Almanya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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