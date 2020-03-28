Antalya'nın Elmalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmak zorunda kalanlar için oluşturulan dezenfektan tüneli, ilgi görüyor.

Elmalı Belediyesi zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için evlerinden çıkan ve evlerine geri dönen vatandaşlar için Elmalı Müzesi önüne dezenfektan tüneli kurdu. Vatandaşları kurulan dezenfektan tüneline yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, koronaviürüsüyle mücadele kapsamında bir çok tedbirler aldıklarını, başarılı olmanın tek yolunun ise sosyal izolasyon ve hijyene dikkat etmek olduğunu söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini belirten Öztürk, "Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımız için kendi imkanlarımızla bir dezenfektan tüneli oluşturduk. Burada evlerinden çıkan vatandaşlarımız kıyafetleri üzerinde oluşan zararlıları dezenfekte ederken, aynı şekilde evlerine dönen vatandaşlarımız da eğer dışarıdan bir virüs üzerilerinde varsa eve gitmeden dezenfekte yapabilecekler." diye konuştu.

Öztürk, tünelin içindeki dezenfekte malzemesinin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisinin olmadığını ama en büyük tedbirin evlerde kalmak olduğunu vurguladı.