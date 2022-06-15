Elmalı'da sürü yönetimi kursu açıldı - Son Dakika
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Elmalı'da sürü yönetimi kursu açıldı

15.06.2022 11:41
Elmalı'da sürü yönetimi kursu açıldı

Elmalı ilçesinin Afşar Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürü yönetimi kursu düzenlendi.

Elmalı ilçesinin Afşar Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürü yönetimi kursu düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık bin çoban bulunduğunu söyledi.

100'den fazla küçükbaş hayvanı olanların sürü yönetimi kursu almasının zorunlu hale getirildiğine dikkati çeken Boğatimur, "Sürü yönetimi belgesi alanları yıllık 6 bin lira Bakanlığımızın desteğinden faydalandırıyoruz. Şimdiye kadar 70 çobanımız bu destekten faydalandılar. Kurslarımız iki hafta boyunca devam edecek." diye konuştu.

Ziraat Bankası Elmalı Şubesi Müdürü Mevlüt Gücel de kursiyerleri ziyaret ederek genç çiftçilere yönelik verilen 10 yıllık 500 bin lira üst limitli kredilendirmeyle ilgili bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Elmalı, Afşar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı'da sürü yönetimi kursu açıldı - Son Dakika

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