Elmalı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Elmalı'da uyuşturucu operasyonu

07.06.2022 13:40
Elmalı'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada metamfetamin, eroin ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada metamfetamin, eroin ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Elmalı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Ramazan Çetin isimli şahsın üzerinde ve evinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Elmalı Merkez Jandarma Kara Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, 3 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elmalı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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