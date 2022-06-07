Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

07.06.2022 13:22
Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Elmalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Elmalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ç'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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