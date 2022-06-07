Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Elmalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ç'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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