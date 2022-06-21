Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

21.06.2022 13:59
Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Elmalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Elmalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elmalı'ya bağlı Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Antalya ve Elmalı Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda N.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 410 kök Hint keneviri, 154 kök skunk bitkisi, 5,625 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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