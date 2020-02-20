Elmalı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Elmalı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

7 saat önce

Elmalı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Elmalı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Elmalı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Çığlıkara ormanlarına yaban hayvanları için yem bırakma etkinliğine, Kaymakam Ahmet Fatih Kurt, Belediye Başkanı Halil Öztürk, daire amirleri ve ilçe protokolü katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kış ayları nedeniyle doğada yeterince beslenemeyen yaban hayvanları için yemleme yaptıklarını, bu sayede doğada yeterli besin bulamayan hayvanların yaşamlarının sürdürmelerini sağladıklarını söyledi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Çığlıkara Tabiatı Koruma alanının Türkiye'nin önemli habitatlarından olduğunu, özellikle sedir ormanlarının bulunduğu bölgenin doğal ortamının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Bölgede yabani atların yanı sıra, kurt, çakal, tilki, bir çok yabani yırtıcı kuşların yaşadığını ifade eden Öztürk, "Çığlıkara Tabiatı Koruma alanı, yaz aylarındaki doğal güzelliklerinin yanında kış aylarında da ayrı bir güzelliği var. Burada birçok yaban hayvanı yaşıyor. Kış şartlarında bu hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz etkinlik düzenlemişler. Belediye olarak destek olduk. Bizlere düşen görev burada doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilmesine sağlamak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Halil Öztürk, Ahmet Fatih, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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