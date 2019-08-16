Elmalı'da yatalak hastaya destek
59 dakika önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 80 yaşındaki kadına yatak desteğinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:49 Kaynak: AA
, Elmalı
ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 80 yaşındaki kadına yatak desteğinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ekipleri, ilçe hizmet birimleri işbirliğiyle insanların hayatını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye ve elektrikli yatak yardımı gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda ekipler, Elmalı ilçesinin Akçaeniş Mahallesi'nde oturan ve iki ay önce geçirdiği felç sonrası yatalak olan 80 yaşındaki Elif Horzum'a da yardım elini uzattı.
Horzum'a, donanımlı hasta yatağı temin edildi.
İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi Cuma namazında, camiye bombalı saldırı düzenlendi: 5 ölü, 15 yaralı MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na Marx'lı eleştiri