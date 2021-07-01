Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi - Son Dakika

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekmişti. 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi.

FEYZİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili tepki gösterdi. Feyzioğlu yapılanı 'çocukların en mahrem bilgilerini paylaşmak' olarak değerlendirdi ve kararı duyurdu.

Feyzioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

"TWITTER'A ENGELLEME TALEBİNDE BULUNDUK"

Feyzioğlu saatler önce yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada M.A. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etmişti. "Elmalı Davasında cinsel istismar mağduru küçüklerin davada sanık olan anneleri kendini savunma adına çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporlarını ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belgeyi Twitter üzerinden yayınlamıştır. Bu yaptığı bir suçtur" ifadelerini kullanan Feyzioğlu, Twitter'a engelleme talebinde bulunduklarını da belirtmişti.

İşte o tweetler;