Elmalı'daki selde 11 küçükbaş telef oldu
1 saat önce
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde, 11 küçükbaş telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:12 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Elmalı
ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde, 11 küçükbaş telef oldu.
Elmalı'ya bağlı Geçmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki Geçmen Yaylası'nda, önceki gün etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Taşkın suyunun dolduğu ağıldaki 10 küçükbaş, telef oldu. Aynı bölgede 1 küçükbaşın da sele kapılarak, telef olduğu öğrenildi. Selin getirdiği molozlar da bölgede hasara neden oldu. Muhtar Ramazan Çetin
, "Akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak neticesinde, mahalle sakinlerinden Süleyman Karapınar
'a ait 10 küçükbaş telef olmuş ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açmıştır" dedi.
- Antalya
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