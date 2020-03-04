Elmalı'daki

Elmalı ilçesindeki "Sinan-ı Ümmi" ve "Vahib-i Ümmi" türbelerinde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ve beraberindeki heyetle ilçede "Elmalının canları" olarak adlandırılan "Sinan-ı Ümmi" ve "Vahib-i Ümmi" türbelerinde başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başkan Öztürk, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 ve 17. yüzyılda bulunduğu coğrafyayı bir kültür havzasına dönüştürerek bölgenin manevi iklimine yön veren kadim şehir Elmalı'nın, en büyük değerlerinden "Vahib-i Ümmi" ve "Sinan-ı Ümmi" hazretlerinin türbelerinde Antalya Valiliğinin destekleriyle restorasyon çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Restorasyon çalışmalarının amacının bu büyük manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve manevi iklimin devam ettirilmesi olduğunu ifade eden başkan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün ilçemize gelen Vakıflar Bölge Müdürümüz Hüseyin Coşar ve beraberindeki heyetle restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Çok şükür bu büyük zatlara hizmet etmek bizlere de nasip oldu. Bizler de bu büyük değerlerimize yakışan çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın ziyaretlerine bir an önce açmak arzusu ve gayreti içindeyiz. Her iki türbenin restorasyonuna katkılarından dolayı Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'na çok teşekkür ediyorum."