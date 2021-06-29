Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin yankıları sürüyor. Süper Lig'in dev takımları başta olmak üzere birçok kulüp Elmalı Davası ile ilgili tepki içeren paylaşımlar yaptı.

FUTBOL DÜNYASINDAN ORTAK TEPKİ

Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler, Türkiye'de gündeme oturan Elmalı Davası ile ilgili tepki paylaşımları yaptı.