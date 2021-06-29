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Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu! - Son Dakika
BBC

Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!

29.06.2021 17:51

Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğradıkları anları çizerek anlatması ve sanıkların tutuksuz yargılanması sosyal medyadan büyük tepki topladı. Başlatılan kampanya devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve hükümet yetkilileri, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Merakla beklenen duruşma, 17 Eylül'de görülecek.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana geldiği için "Elmalı" davası da olarak bilinen 2 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında sanıkların tutuksuz olarak yargılanmalarına yönelik tepki çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada başta hükümet yetkilileri olmak üzere ana muhalefet ver muhalefet partilileri yetkilileri, olay adı geçen sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ediyor.

BABAANNELERİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Mide bulandıran olay, geçen yıl Haziran ayında, çocukların babaannesinin Balıkesir'de savcılığa giderek o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, anneleri Merve A. ve eşi Rahmi A.'dan şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

Savcılık, babaannelerinin yanında olan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

ANNE VE ÜVEY BABA DAHİL 4 KİŞİNİN ADI GEÇİYOR

G.E.G. İfadesinde, annesi ve üvey babası ile birlikte isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G. başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

İLK DURUŞMADA TUTUKLANDILAR

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. de maruz kaldıkları cinsel istismarı ve fiziksel şiddeti doğruladı. Çocuklar, başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi. Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada tutuklandı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması 6 Ocak günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu. İfadelerinin ardından sanıklar Merve A. ve Rahmi A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne ve üvey babanın yurt dışına çıkmalarını yasaklandı. Duruşma ertelendi.

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Davaya ilişkin bir açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini ancak itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Başsavcılık, açıklamasında, duruşmanın 17 Eylül 2021'e ertelendiğini belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Mağdur beyanları ve toplanan deliller değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir."

BAKANLIK TUTUKLU YARGILAMA İSTİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olay ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezi'mizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, davanın seyriyle ilgili şu bilgiler verildi:

"16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

"05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

"05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

"21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir."

"EN AĞIR CEZAYI ALMALILAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan açıklama yaparak, "Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır" dedi.

Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu

"DAVAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" dedi ve ekledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır.

Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu

DEVLERDEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Olayla ilgili tepkiler sosyal medyanın da gündemindeydi. #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sırada yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu çok sayıda futbol kulübü, Elmalı Davası'na dair paylaşımlarda bulundu.

Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu

Sosyal medyada da, faillerin hak ettikleri cezayı almaları yönünde çağrılar yapıldı.

Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elmalı Davası, Hükümet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu! - Son Dakika

BBC

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