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Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli - Son Dakika

Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli

01.07.2021 15:52
Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli, System.String[]

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) istismarı davasında sanık anne M.A. adına açılan sosyal medya hesabından yayımlanan belgelere mahkemece erişim engeli getirildiğini duyurdu.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) istismarı davasında sanık anne M.A. adına açılan sosyal medya hesabından yayımlanan belgelere mahkemece erişim engeli getirildiğini duyurdu.

TBB Başkanı Feyzioğlu yaptığı yazılı açıklamada, sanık annenin suçlu olmadığını ispatlamak ve kendisini savunmak adına, cinsel istismar mağduru çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporlarını ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belgeyi dün Twitter hesabı üzerinden yayımlayarak suç işlediğini kaydetti. TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu paylaşım üzerine harekete geçen Türkiye Barolar Birliği, dün gece, söz konusu paylaşımlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu. Başvurumuzu değerlendiren Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce, paylaşıma erişim engeli getirildi. Türkiye Barolar Birliği sanık anne hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Elmalı Davası ise takibimizdedir" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - ANKARA,


Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli - Son Dakika


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