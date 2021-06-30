Üye Girişi
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış - Son Dakika

Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış

30.06.2021 11:05

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi büyük tepki çekti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ederken sanıklardan Merve A. ile Rahmi A.'nın gazinoda tanıştıkları öğrenildi. Merve A.'nın kons olarak çalıştığı sırada birlikte olmaya başladıklarını söyleyen üvey baba, kısa bir süre sonra da evlendiklerini anlattı.

Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A. ve kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan ve istismara uğradığı öne sürülen çocukların Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu. Anne ve üvey baba bir süre cezaevinde kaldıktan sonra son duruşmada tahliye edildi. Bu karar dün Türkiye gündemine oturdu. Tepki çeken tahliye kararına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti.

SİLAHLI YAĞMA SUÇUNDAN HAPSE GİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Elmalı davasında cinsel istismar ile suçlanan anne Merve A.'nın 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma suçundan uzun süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

GAZİNODA ÇALIŞIRKEN TANIŞMIŞLAR

Anne Merve A.'nın gazinolarda kons olarak çalıştığı ortaya çıkarken Rahmi A. tanışmalarını şöyle anlattı: "Ben Merve A.'yı Finike'de gazinoda gördüm. 2018'de evlendik. Onun resmi olarak ikinci eşiyim. Çocukların söylediği gibi ahlaksız bir durum söz konusu değil. Babaanne G.S., anneyi kötü göstererek çocukları bize göstermemeye başladı. Eşim Merve A., 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdi. Bugüne kadar 4 kez cezaevinden izinli çıktı ve bunun iki gününü otelde tatil yaparak geçirdik. Diğer iki günde ise eşim ve ben çocuklarla bir arada kalma zamanımız olmadı" diye konuştu.

ÇOCUKLARINI SUÇLADI

Merve A. da savunmasında, 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdiğini, iki çocuğu ve eşiyle aynı ortamda hiç bulunmadıklarını iddia ederek eski kayınvalidesini ve eşini iftira atmakla suçladı. Ayrıca, çocuklarının dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını söyledi.

Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış

Antalya, Türkiye, Haziran, ASDEP, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor 11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır 10:58 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi 10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti 00:02 Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı 22:43 İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
11:16 ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş
11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
10:57 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır
10:48 Dolar, güne düşüşle başladı! 8,70'ten işlem görüyor
10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
10:23 Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istedi
10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
10:03 Kanada'daki rekor sıcak hava dalgası yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti! ABD'de asfalt resmen eridi
10:00 Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var
ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş         
11:16
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi         
10:42
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi         
09:58
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı         
00:14
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 11:33:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement