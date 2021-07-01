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Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti - Son Dakika

Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti

01.07.2021 08:07

Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmayı sürdürüyor. Çocukları pedagoga götürürken görüntülenen babaanne, şu anda konuşmayacağını söylerken, çocukların yakınları aileye uyarıda bulunarak, "Bir psikologla görüşün, tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş" ifadelerini kullandığını aktardı.

Türkiye'nin gündemine bir anda oturan Elmalı davasıyla ilgili ürküten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili son gelişmeye göre çocukların babaannesi, torunlarını pedagoga götürürken görüntülendi. Babaanne, şu anda bir açıklama yapmayacağını dile getirirken, yanlarındaki yakınları ise aileye uyarıda bulunduklarını söyledi.

OLAYI, BABAANNE ORTAYA ÇIKARDI

Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile eski gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan ve istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.

"İLERİDE DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Yargılama süreci devam ederken suçlamaları kabul etmeyen Merve A. ile Rahmi A. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Kamuoyuna Antalya Elmalı'da görüldüğü için 'Elmalı davası' olarak geçen olayda verilen karara, babaanne G.S. tepki gösterdi. İHA ekibinin Balıkesir'in sayfiye beldesinde görüntülediği babaanne G.S., "Şimdi açıklama yapmayacağım, ileride detaylı açıklama yapmayı düşünüyorum" dedi.

"BANYODA AYNI TEPKİYİ VERMİŞLER"

9 yaşındaki torununu pedagoga götürürken görüntülenen babaanne daha sonra araçla hızla uzaklaşırken, yanında bulunan bir yakını ise, "Biz bir yıldır uğraşıyoruz. Neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Ben bir yıldır İstanbul'dan gidip geliyorum. Bir psikologla görüşün. Tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş. Avukat basın açıklaması yapacak. Çocuklar her gün doktora gidiyorlar. Özel destekle yapılan bir şey. Babaannenin güzel yüreği, vatandaşın, halkın, annelerin desteğiyle çocuklar kurtarılıyor" dedi.

Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti

Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti - Son Dakika


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