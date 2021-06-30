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Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız - Son Dakika

Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız

30.06.2021 11:53
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız, System.String[]

Antalya'da iki kardeşin istismara uğradığı ileri sürülerek açılan davada anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A.'nın tahliye edilmesi ülke genelinde büyük tepkiye sebep oldu. Mağdur çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, "Dosyanın detaylarını bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız. Bu dava kan dondurur. Çocuklar, çizdikleri resmin kat be kat fazlasını yaşamışlar. Her ikisi de çok ağır cinsel şiddete maruz kalmışlar." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti. Bu gelişme sonrasında dava yeniden gündeme geldi, başta siyasi ve ünlü isimler olmak üzere birçok isim tahliye kararına tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARIN ÇOK ZEKİ OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Utanç davasında mağdur olan çocukların avukatlığına yapan UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) avukatlarından Gülşah Ekin Taş, yürekleri yakan dava dosyasındaki ayrıntıları, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı. Taş, "Kurban bayramıydı ve UCİM'de nöbetteydim. Bu olayla ilgili ihbar, benim nöbetimde geldi. İlk görüşmeyi babaanneyle yaptım. Kendisi, 'İki torunum var; psikoloğa götürdüm. Anlattıkları şeyler akla mantığa sığmıyor' dedi. Çocuklarla yaptığım görüşmelerde her ikisinin de gerçekten çok zeki olduğunu fark ettim.

"OLAYI ERKEK ÇOCUK ORTAYA ÇIKARIYOR, ANNESİ İNANMIYOR"

Yaşadıklarını o kadar detaylı anlatıyorlardı ki yer, zaman ve mekan vererek bütün ayrıntıları anlattılar. Anne ile baba küçük kız çocuğu anne karnındayken boşanıyorlar. Daha sonra kız çocuk annenin yanında kalıyor. Büyük çocuk ise babanın yanında kalıyor. Daha sonra erkek çocuk, öz babası tarafından annesinin yanına Finike'ye gönderiliyor. Hem kardeşini tanısın hem de yalnız kalmasın diye. Kız çocuğu hep istismara uğramış. Erkek çocuğu ise 2018'in sonu gibi Finike'ye gidiyor ve 8 aylık süreçte cinsel istismara uğruyor. Olayı ortaya çıkaran da erkek çocuk oluyor ve anne erkek çocuğu suçluyor. 'Baban seni doldurdu ve sen bize iftira atıyorsun' diye savunma yapıyor.

"DETAYLARI BİLSENİZ GECE UYUYAMAZSINIZ"

Bu dava gerçekten kan dondurur cinsten. Dosyanın detaylarını bilseniz; günlerce uyku uyuyamazsınız. Çocuklar, çizdikleri resmin kat be kat fazlasını yaşamışlar. Her ikisi de çok ağır cinsel şiddete maruz kalmışlar.

Kız çocuğunun 2 yaşından itibaren istismara uğradığını düşünüyorum. Çocukların satılması gibi bir şey söz konusu değil. Anne gece kulüplerinde, pavyonlarda çalışan bir kadın ve Rahmi'yle burada tanışıyor ancak yağmadan 1 yıl hüküm de giyiyor.

Kız çocuğu ifadesinde, annenin erkeklerle dost hayatını yaşadığını belirtiyor ve annesinin kocalarının istismarına uğradığını, istismarcının fiziksel özelliklerine kadar ayrıntıyla anlatıyor. Rahmi hayatına girdikten sonra bu değişiyor. Erkek çocuğun bilinçli olmasıyla istismar dile geliyor. Rahmi'nin istismarlarının ardından çocuklar babaanneye gönderiliyor.

"TUTUKLAMA BEKLİYORUZ"

Erkek çocuk olayları anlatırken kız çocuğunun yaşadıklarını tetikliyor ve o da yaşadıklarını anlatıyor. HSK olayla ilgili inceleme başlattı. Biz açıkçası tutuklama bekliyoruz. Dosyadaki bütün somut deliller tamamlandı. Adli Tıp istismarı doğruluyor. Çocuklar şu an güvende değil.

"ÇOCUKLARI KABLO İLE DÖVÜYORLAR"

Bu dosyada tanık olarak dinlenen herkesin sanık olarak yargılanması da gerekiyor. Çünkü çocuklara anneanne, dede, teyzeler şiddet uyguluyor. Çocukları kablo ile dövüyorlar. Çocuğun beyanı esas alınmalıdır. Çünkü çocuk istismarı bu kadar detaylandıramaz."

Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız

Habertürk, Öğretmen, Antalya, Uruş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız - Son Dakika


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