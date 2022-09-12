Karıklar, ataması yapılan doktorların da en kısa sürede görevlerine başlayacağını vurguladı.

Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Birkan Karıklar, yaptığı açıklamada, 9 uzman doktor ve 1 pratisyen hekimin görev yaptığı hastanelerine yeni atamaların yapılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elmalı Devlet Hastanesine 13 yeni doktor atandı - Son Dakika

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