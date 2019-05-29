Elmalı Geçmen'e ulaşım kolaylaşacak
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi'ne bağlı Geçmen Mahallesi yaylasına yeni yol açıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
, Elmalı
İlçesi'ne bağlı Geçmen Mahallesi yaylasına yeni yol açıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yayla yollarında çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan yol bakım onarım ve asfalt çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri diğer yandan da uzun yolları
kısaltıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Elmalı ilçesine bağlı Geçmen Mahallesi yaylasına 8 kilometre uzunluğunda yeni yol açıyor. İş makineleri sayesinde sert kayaları kırarak yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yayla sezonundan önce yeni yolu bitirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni yol tamamlandığında Geçmen yaylasına ulaşım kısalacak ve konforlu hale gelecek. Geçmen Mahallesi sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de hizmet verecek. Yeni yol Çamkuyuları kamp alanı ile doğa ve dağ sporlarının yapıldığı Kızlar Sivrisi dağına da kolay ve güvenli ulaşım sağlayacak. - ANTALYA
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