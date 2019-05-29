Son Dakika Haberleri: Elmalı Geçmen'e ulaşım kolaylaşacak
Son Dakika Güncel Haber

Elmalı Geçmen'e ulaşım kolaylaşacak

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi'ne bağlı Geçmen Mahallesi yaylasına yeni yol açıyor.

Elmalı Geçmen'e ulaşım kolaylaşacak, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi'ne bağlı Geçmen Mahallesi yaylasına yeni yol açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yayla yollarında çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan yol bakım onarım ve asfalt çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri diğer yandan da uzun yolları

kısaltıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Elmalı ilçesine bağlı Geçmen Mahallesi yaylasına 8 kilometre uzunluğunda yeni yol açıyor. İş makineleri sayesinde sert kayaları kırarak yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yayla sezonundan önce yeni yolu bitirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni yol tamamlandığında Geçmen yaylasına ulaşım kısalacak ve konforlu hale gelecek. Geçmen Mahallesi sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de hizmet verecek. Yeni yol Çamkuyuları kamp alanı ile doğa ve dağ sporlarının yapıldığı Kızlar Sivrisi dağına da kolay ve güvenli ulaşım sağlayacak. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, memurlara verdiği sosyal denge tazminatı sözünü tuttu Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:32:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elmalı Geçmen'e ulaşım kolaylaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]