Elmalı Göletiyle araziler suya kavuşacak - Son Dakika

Elmalı Göletiyle araziler suya kavuşacak

15.10.2020 10:37
Elmalı Göletiyle araziler suya kavuşacak, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Göleti sulaması basınçlı borulu işi ihalesi 11 Kasım'da gerçekleşecek.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Göleti sulaması basınçlı borulu işi ihalesi 11 Kasım'da gerçekleşecek.

AK Parti Doğanşehir ilçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Elmalı Göleti Sulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesinin 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Kavuncuoğlu, "Doğanşehir ilçemiz Elmalı Göleti Sulamasıyla 2 bin 530 dekar arazi sulanacak. Devlet Su İşleri tarafından göletin su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesi 11 Kasım'da yapılacaktır. Temelden 53 metre yükseklikte, 500 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip, 1 milyon metreküp su depolayacak ve ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiştir. Elmalı Göleti ile 2 bin 530 dekar tarım arazisi sulanacaktır" dedi. - MALATYA

Elmalı Göletiyle araziler suya kavuşacak

Doğanşehir, Malatya, Elmalı, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elmalı Göletiyle araziler suya kavuşacak - Son Dakika Ekonomi

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