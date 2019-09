Elmalı Hamdi Hoca Caddesi yenilendi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra büyük caddelerde de asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yazır Mahallesinde bulunan Elmalı Hamdi Hoca Caddesinde sürdürülen asfalt çalışmaları ile cadde tamamen yenilendi.



Selçuklu'da 2019 yılı için belirlenen 100 bin ton asfalt hedefine adım adım yaklaşıyor. İlçe genelinde 30 ekiple sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında önemli güzergahlarda da asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Selçuklu'nun hızlı gelişen ve yoğunlaşan mahallelerinden birisi olan Yazır Mahallesinde, Fen İşleri Müdürlüğünce önceden belirlenen program dahilinde ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Elmalı Hamdi Hoca Caddesinde yapılan asfalt çalışmalarında sona gelinirken, ulaşım ağının genişletildiği ana caddelerde bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.



Selçuklu Belediyesi olarak altyapıda da önemli hizmetler yaptıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemizin her bölgesinde belirlenen noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar çalışmaları yapıyor. Önceden belirlenen program kapsamında 30 ekiple Selçuklu'nun altyapısını tamamlamaya çalışıyoruz. Elmalı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde yapılan asfalt çalışmaları ile Beyhekim ile Şafak Caddesi 6 kilometrelik bir ana arterle birbirine bağlanmış durumdadır. Yaklaşık 10 metreyi bulan genişlikle Konya'nın önemli güzergahlarda asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her güzergahta ikişerden 4 şerit olmak üzere yan yolları ile birlikte toplam 10 bin metrekare alanda satıh kaplama, parke, bordür ve orta refüj çalışmalarımız yapılmaktadır. Şehrimizin en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Yazır Mahallesinde hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıya sahip yaşam kalitesi yüksek hizmetleri sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Her mahallede farklı bir çalışma yapılıyor"



Belediye olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Her mahallede farklı bir çalışma yapılıyor, bu çalışmalar mahalle halkımızın ve muhtarlarımızın görüşleri doğrultusunda şekilleniyor. İlçemizde altyapı hizmetlerine büyük önem veriyoruz. Şehircilik açısından Türkiye'nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alıyoruz. Altyapıdan imara, kültürden sanata her alanda hizmetlerimiz birer birer gerçekleşmektedir. Yeni nesil asfalt plentimiz başta olmak üzere teknolojinin tüm imkanlarını kullandığımız altyapı çalışmalarına sezon boyunca devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA