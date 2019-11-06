Elmalı hem elektrik üretecek, hem de sıcak suyla ısınacak

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, dünyaca ünlü Alman enerji firmasının Elmalı'da çok büyük bir biyo elektrik santrali kurmaya hazırlandığını söyledi. Öztürk, "Buradan elde edilecek olan sıcak suyun Elmalı'daki binalarda da kullanılabilecek olması. Hem ısınma konusunda hem de başka alanlarda bu sıcak su kullanılabilecek. Bunun yanında tesisin Elmalı ekonomisine de büyük katkısı olacak" dedi.



Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Almanya'ya yaptığı gezide Alman enerji firmasının fabrikalarında incelemede bulunarak, firmanın Elmalı'ya kuracağı tesisle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Enerji geçişine önemli bir katkıda bulunuyor"



Almanya'nın önemli firmalarından birisi olan Mele Biogas'ın uzun süredir, güçlü mühendislik uzmanlığı, kalifiye işçilik ve çeşitli hizmet çeşitleriyle endüstriyel şirketler, yerel yönetimler ve devletlerle projeler geliştirdiğini ifade eden Halil Öztürk, "Firma yetişmiş ekipleriyle çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Örneğin, hava, aydınlatma, su, elektrik ve ısı gibi konularda çok uzmanlar. Sadece konut ve ticari binalar için değil, aynı zamanda endüstriyel kompleksler için de çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca, biyogaz endüstrisindeki uzun yıllara dayanan uzmanlığı ve yüksek kaliteli ürünleriyle enerji geçişine önemli bir katkıda bulunuyor" dedi.



"Elmalı'yı tercih ettiler"



Firma yetkilileri ile daha önce Türkiye'ye geldiklerinde bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Öztürk, "Firma, çeşitli bölgelerle ilgili incelemelerde bulundu ve sonunda tesisin Elmalı için daha uygun olduğu kararına vardı. Elmalı'da 2020 yılında tesisi kurmayı hedefliyorlar" şeklinde konuştu.



"Elektrik satacağız"



Elmalı'da yıllık 150 bin ile 300 bin ton arasında sera atığı olduğunu belirten Öztürk, "Almanya gezimizde tesisleri gezdik ve işleyişin nasıl olduğunu gördük. Biz firmaya fabrikanın kurulması için yer göstereceğiz ve sera atıklarının teslimini yapacağız. Firma da burada elektrik üretecek ve bunu satacağız. Elmalı'daki sera atığı tesise yeterli durumda ama bölgeden gelecek olan sera atıkları da değerlendirilecek" dedi.



"Hem elektrik hem sıcak su"



Elmalı'ya kurulacak olan tesisin biyogazdan elektrik üretimi yapacağını ifade eden Öztürk, "Bir diğer güzellik ise buradan elde edilecek olan sıcak suyun Elmalı'daki binalarda da kullanılabilecek olması. Hem ısınma konusunda hem de başka alanlarda bu sıcak su kullanılabilecek. Bunun yanında tesisin Elmalı ekonomisine de büyük katkısı olacak. Hem istihdam sağlanacak hem de bölgeye büyük firmaların gelmesinin önü açılacak" diye konuştu. - ANTALYA