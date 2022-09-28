Elmalı'nın tilki kuyruğu üzümü, "Nuh'un Ambarı" aday listesinde - Son Dakika
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Elmalı'nın tilki kuyruğu üzümü, "Nuh'un Ambarı" aday listesinde

28.09.2022 11:37
Elmalı'nın tilki kuyruğu üzümü, "Nuh'un Ambarı" aday listesinde

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, sadece Elmalı ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen kırmızı renkli tilki kuyruğu üzümünün Uluslararası Nuh'un Ambarı aday listesinde yer aldığını belirtti.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, sadece Elmalı ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen kırmızı renkli tilki kuyruğu üzümünün Uluslararası Nuh'un Ambarı aday listesinde yer aldığını belirtti.

Boğatimur, yaptığı açıklama, merkezi İtalya'da buluna ve yok olmaya yüz tutmuş yerel ürünleri koruma altına almayı amaçlayan bir kuruluş olan Slow Food Biyo Çeşitlilik Vakfının, kırmızı renk olarak sadece Elmalı ve çevresinde yetişen tilkikuyruğu üzümünü, Uluslararası Nuh'un Ambarı aday listesine aldığını kaydetti.

Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü Durmuş Altan da tilki kuyruğu üzümünün Uluslararası Nuh'un Ambarı listesine kabul edilmesi halinde uluslararası lezzet kataloğuna gireceğini söyledi.

Altan, "Üzümün tüm bilgileri dünyayla paylaşılacağından Elmalı'nın dünya gastronomisi açısından önemli daha çok artacaktır. Gastronomi hazinemizin kırmızı altını tilki kuyruğu üzümünü yerinde tatmak, bu muhteşem lezzetin damaklarınızı şenlendirmesi için herkesi kırmızı tilki kuyruğu üzümünün vatanı kadim şehir Elmalı'ya bekliyoruz." diye konuştu. ???????

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Kaynak: AA

Hisarcık, İtalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı'nın tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde - Son Dakika

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