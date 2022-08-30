Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor

Elmalı ilçesinde kurulan Türkmen Kadın Kooperatifinin güneşte kurutulmuş sebze ve meyve satın aldığı bildirildi.
Kooperatif Başkanı Şeymam Özekoğlu, temiz ve sağlıklı olması şartıyla kurutulmuş patlıcan, domates, biber, kabak, fasulye ve meyve satın aldıklarını belirtti.
Özekoğlu, aldıkları ürünlerle vatandaşlara maddi destek sağladıklarını ifade ederek, "Tonlarca kuru sebze ve meyve talebimiz var." dedi.
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