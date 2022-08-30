Özekoğlu, aldıkları ürünlerle vatandaşlara maddi destek sağladıklarını ifade ederek, "Tonlarca kuru sebze ve meyve talebimiz var." dedi.

Kooperatif Başkanı Şeymam Özekoğlu, temiz ve sağlıklı olması şartıyla kurutulmuş patlıcan, domates, biber, kabak, fasulye ve meyve satın aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor - Son Dakika

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