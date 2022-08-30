Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor - Son Dakika
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Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor

30.08.2022 13:06
Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor

Elmalı ilçesinde kurulan Türkmen Kadın Kooperatifinin güneşte kurutulmuş sebze ve meyve satın aldığı bildirildi.

Elmalı ilçesinde kurulan Türkmen Kadın Kooperatifinin güneşte kurutulmuş sebze ve meyve satın aldığı bildirildi.

Kooperatif Başkanı Şeymam Özekoğlu, temiz ve sağlıklı olması şartıyla kurutulmuş patlıcan, domates, biber, kabak, fasulye ve meyve satın aldıklarını belirtti.

Özekoğlu, aldıkları ürünlerle vatandaşlara maddi destek sağladıklarını ifade ederek, "Tonlarca kuru sebze ve meyve talebimiz var." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor - Son Dakika
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