Elmalı ile Nilüfer kardeş şehir oldu - Son Dakika

Elmalı ile Bursa'nın Nilüfer ilçesi, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Nilüfer Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen kardeş şehir protokolünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Öztürk, iki belediye ve ilçe halkları arasındaki gönül bağını imzalanan protokol ile resmiyete taşıdıklarını söyledi.

Kardeş şehir protokolüyle amaçlarının iki ilçe arasındaki sosyo-kültürel bağları güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak olduğunu ifade eden Öztürk, "Nilüfer Belediyesi ile imzaladığımız kardeş şehir protokolü ile kardeşlik bağının güçlenmesi ve kültürel değerlerin paylaşılmasını amaçlıyoruz. Bu protokol ile iki kent arasında ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayla köklü ilişkiler kurmak hedefimiz. Nilüfer ilçesi son derece planlı bir şehir. Bundan sonraki süreçte Nilüfer Belediyesinin çalışmalarını yakında takip edeceğiz ve kadim şehrimiz Elmalı'ya yapacağımız çalışmalar için fikir alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

Bursa'nın tarihi geçmişinin Nilüfer Belediyesine yansımalarıyla, Elmalı Belediyesinin tarihi geçmişinde ortak paydaları bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, destekleri ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Erdem'e teşekkür etti.