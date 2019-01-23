Son Dakika Haberleri: Elmalı Kapalı Yüzme Havuzu, 2 Bin Vatandaşı Ağırladı

Elmalı Kapalı Yüzme Havuzu, 2 Bin Vatandaşı Ağırladı

35 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hamdi Yazır Kültür Merkezi bünyesindeki kapalı yüzme havuzu ve ASFİM'den 8 ayda 915'i kadın, toplam 2 bin 248 vatandaş ücretsiz faydalandı.

Elmalı Kapalı Yüzme Havuzu, 2 Bin Vatandaşı Ağırladı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hamdi Yazır Kültür Merkezi bünyesindeki kapalı yüzme havuzu ve ASFİM'den 8 ayda 915'i kadın, toplam 2 bin 248 vatandaş ücretsiz faydalandı. Elmalılılar profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme keyfi yaşadı.

Başkan Türel, seçim öncesi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi tadilatı için verdiği sözün yanı sıra merkezin yanına kapalı yüzme havuzu yaparak ilçenin önemli bir eksiğini gidermişti. 2018 yılı Haziran ayında hizmete giren Elmalı Kapalı Yüzme Havuzu ve ASFİM, açıldığı günden bu yana 917 kadın, 785 erkek, 548 çocuk olmak üzere 2 bin 248 Elmalılı vatandaşı ağırladı.

Sosyal hayat renklendi

Vatandaşa ücretsiz spor yapma imkanı sunulan kapalı yüzme havuzunda profesyonel eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, Elmalıların sosyal hayatına da renk katıyor. Elmalı Kültür Merkezi'nde Kapalı Yüzme Havuzunun yanı sıra mesleki eğitim kursları, fitness ve aerobik salonu, buhar odası, sauna, derslikler, seminer alanı ve taziye kabul salonu yer alıyor.

7 yaş üzeri herkes faydalanıyor

7 yaş üzeri herkesin faydalandığı yüzme kursları Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri erkeklere; Salı, Perşembe günleri ise kadınlara hizmet veriyor. Hafta sonu öğleden önce ve öğleden sonra kadın ve erkek gruplarının yüzme keyfi devam ediyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Elmalı, Güncel
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