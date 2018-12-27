Son Dakika Haberleri: Elmalı Köyünde Yağmur Hayatı Felç Etti

Elmalı Köyünde Yağmur Hayatı Felç Etti

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Akıncılar beldesine bağlı Elmalı köyünde sağanak yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı.

Elmalı Köyünde Yağmur Hayatı Felç Etti, System.String[]
ADIYAMAN'ın Akıncılar beldesine bağlı Elmalı köyünde sağanak yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı.

Köyde 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle sokaklar göle döndü. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Ekipler tarafından 5 saat süren çalışma sonrasında sular tahliye edilirken, belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:27 Kaynak: DHA

Adıyaman, Elmalı, Güncel
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