Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci Alıyor - Son Dakika

Akdeniz Elmalı Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programına öğrenci almaya başlıyor.



Bilgisayar programcılığına bu yıl ilk defa öğrenci almaya başlayacaklarını söyleyen Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir, "Üniversitemiz Senatosunun kararı YÖK'e gönderildi ve talebimiz uygun görülerek öğrenci alınmasına karar verildi. Alanında uzman öğretim görevlilerimiz, bilgi ve tecrübelerini aktarmak üzere öğrencilerimizi bekliyor. Günümüze yazılım ve programlama çok önemli ve daha önemini arttıracak. Öğretim elamanlarımız yazılım, donanım ve programlama konusunda oldukça tecrübeliler. Gençlerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını istiyoruz" dedi.



MYO Müdürü Demir, Seracılık, Bahçe Tarımı, Elektrik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tarım Makinaları ve Elektronik Teknolojisinden sonra onuncu program olarak "Bilgisayar Programcılığı" Programına öğrenci alınmasıyla daha da güçlendiklerini dile getirdi.



Bilgi ve teknoloji çağında bilgisayar programcılığı bölümünün daha da önemli hale geldiğini ifade eden MYO Müdürü Demir, öğrenci alımında desteklerinden dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Yönetimine teşekkür etti. - ANTALYA