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Elmalı'nın başpehlivanı ali gürbüz

1 saat önce

Elmalı'nın başpehlivanı Ali GürbüzAntalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.

Elmalı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.

Hasan DEMİRBAŞ/ELMALI (Antalya), (DHA) -

İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:50 Kaynak: DHA
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