Elmalı'nın başpehlivanı ali gürbüz
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Elmalı'nın başpehlivanı Ali GürbüzAntalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:50 Kaynak: DHA
Elmalı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz
Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.
Hasan DEMİRBAŞ/ELMALI (Antalya), (DHA) -
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