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Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor.

Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor. Bodrum katı tamamlanan projede zemin seviyesine ulaştı.


Başkan Muhittin Böcek, terminalin ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını ve modern yüzüyle Elmalı'ya yakışacağını söyledi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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