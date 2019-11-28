Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor
6 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor. Bodrum katı tamamlanan projede zemin seviyesine ulaştı.
Başkan Muhittin Böcek, terminalin ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını ve modern yüzüyle Elmalı'ya yakışacağını söyledi. - ANTALYA
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız