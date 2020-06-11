Elmalı Sanayi Sitesi'ndeki 30 dükkan ihaleyle satılacak - Son Dakika

Elmalı ilçesinde belediye tarafından sanayi sitesine ek olarak yapılan 66 dükkandan 30'u ihaleyle satılacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, mevcut sanayi sitesinin yetersiz olduğunu ve ihtiyaçlara cevap veremediğini, bundan dolayı sanayi esnafının sıkıntılarını gidermek amacıyla belediyenin kendi imkanlarıyla 66 iş yerinin yapımına şubatta başladığını söyledi.

İş yerlerinin tamamlanmasında sona gelindiğini ifade eden Öztürk, "Sanayi sitesi esnaflarımızla yaptığımız değerlendirmelerde ek iş yerlerinin yapılmasının hem sanayi esnafımıza, hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını öngördük. Bu proje geleceğe dönük bir proje. Daha önceki yetersiz dükkan sayısı nedeniyle yeni iş yeri açacak olan esnaflarımız büyük sorunlar yaşıyorlardı. İnşallah bu sorunlar ortadan kalkacak." diye konuştu.

Yeni yapılan dükkanlardan ilk etapta 30'unun açık arttırma usulü ihaleyle satılacağını bildiren Öztürk, 17 Haziran'da yapılacak ihaleyle ilgilenenlerin Elmalı Belediyesi İmar ve İstimlak Şefliğinden gerekli bilgileri edinebileceklerini kaydetti.