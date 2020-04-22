Elmalı Sanayi Sitesi'ne 66 ek iş yeri yapılıyor - Son Dakika

Elmalı ilçesinde belediye tarafından mevcut sanayi sitesinde ek olarak inşa edilen 66 iş yerinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, iş yerlerinin tamamlanmasının ardından, sanayi sitesinin çehresinin değişeceğini söyledi.

Sanayi sitesine ek iş yerlerinin yapımının martta başlanıldığını hatırlatan Öztürk, "Bu proje geleceğe dönük bir proje. Mevcut sanayi sitesi, yeni dükkan ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Yetersiz dükkan sayısı yeni iş yeri açacak olan esnaflarımız için de büyük sorun oluşturuyordu. Sanayi sitemizdeki yeni dükkanların inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra yeni iş yeri açacak esnaflarımızın da sorunu çözülmüş olacak. 22 bin metrekare alana kurulacak ve 66 dükkan yer alacak." diye konuştu.

Yeni iş yerlerinin altı ay içinde tamamlanmasını planladıklarını anlatan Öztürk, yeni iş yerlerinin faaliyete geçmesiyle hem sanayi esnafına hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamasını ümit ettiklerini dile getirdi.