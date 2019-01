Elmalı'ya 140 Milyon 500 Bin TL'lik Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı'ya 140 milyon 500 bin TL'lik yaptırım yaptıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı'ya 140 milyon 500 bin TL'lik yaptırım yaptıklarını söyledi. Türel, ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde her ilçeye hayvan barınağı yapılacağını müjdeledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı'da AK Parti teşkilat mensupları ve mahalle başkanları ile buluştu, hizmetlerini anlattı. Başkan Türel, konuşmasında 3 aşamalı seçim kampanyasını açıkladı. Türel, "Birinci etapla önce yaptıklarımızı anlatacağız. İkinci aşamada ise yapacağımız projelerin izah edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın en önemli referansı oluyor. Üçüncü aşamada da gönüllere girmeye çalışacağız" dedi.



"Hepsi palavra çıkmış"



Başkan Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, Muhittin Böcek'in 2014'teki seçim kataloğunu sayfa sayfa açıklaması ile ilgili de teşkilat mensuplarına değerlendirmede bulundu. Başkan Türel, Böcek'in ne söylediyse hepsinin hikaye çıktığını belirterek, "Bir iki tanesi hariç hepsi palavra çıkmış. Balon eğlence parkı yapacağım demiş, oradan fotoğraf çekmişler, o balon parkı balon olmuş uçmuş gitmiş. Yerinde yeller esiyor. Bir tane enerjik kule; Antalya'nın Eyfel'i yapacağım demiş, ne kule var ne enerji var. Hepsi palavra. Onların ustası geçmişteki belediye başkanları ise eyvah. Elmalı'da yandı Antalya'da" diye konuştu.



"Vaat ettiysek yaparız"



Bir önceki CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın da, bedava elektrik sözü olduğunu hatırlatan Başkan Türel, şunları söyledi: "100 bin kişiye iş sözü vardı seçilince bir sıfırı benden habersiz koymuşlar dedi. Antalya Ankara'dan zengin dedi ama seçildiği gün enkaz borç edebiyatı yaptı, 5 senesini borç edebiyatıyla, mazeretle geçirdi. Olan Antalya'ya oldu. 5 senede 15 sene kaybetti. Onun için yaptığımız hizmetler bizim en güçlü tarafımız. Onların ustası Akaydın'sa bizim de ustamız hamdolsun ustaların ustası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yapamayacağımız işi vaat etmeyiz, vaat ettikse yaparız."



"Biz fazlasını yapmışız"



Başkan Türel, kendisinin de 2014'te seçim kitabı olduğunu belirterek, "Alsınlar çıksınlar. Bir tane eksik var desin. Fazlasını yapmışız. 19 kavşak demişiz 40'ı bulduk her geçen gün artıyor. Ama bizim olmadığımız zamanda bizim yaptığımız kavşaklara 1 tane ekleyemediler. 11 km raylı sistem yaptım 1 metre ekleyemediler. Şimdi raylı sistem hattımız 55 km'ye çıkıyor. Bunu biz değil tarih söylüyor. Biz olmadığımızda Elmalı Antalya kaybediyor" şeklinde konuştu.



"Önemli olan gönülleri kazanmak"



Başkan Türel, vatandaşın gönlünü kazanmanın önemine dikkat çektiği konuşmasında, beş yılda Elmalı'ya yapılan hizmetleri tek tek teşkilat üyelerine anlattı. Elmalı'da ilk asfalt plenti tesisini kurduklarını hatırlatan Başkan Türel, 174 km asfalt hizmeti gerçekleştirdiklerini bunun 50 km'sinin sıcak asfalt olduğunu söyledi.



"Kul hakkını ödemekle mükellefiz"



2014'te göreve başladığında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin personeline 7 milyon TL borcu olduğunu hatırlatan Başkan Türel, bu borcun sıfırlandığını ve belediyenin personeline maaşını, ikramiyesini, sosyal alacağı dahil ne alacağı varsa hepsini zamanında ödeyen bir belediye haline geldiğini açıkladı. CHP'li belediyelerin asgari ücreti 2 bin 200 TL yapmasına da değinen Başkan Türel, "Ödeyemeyeceğin maaşı 2 bin 200 TL yapsan ne olur? İşte Döşemealtı Belediyesi 6 aydır maaş ödemiyor. Kemer Belediyesi keza öyle. Var mı bizim belediyelerimizde böyle bir durum? Yok. Niye? Biz inancımız gereği alın teri kurumadan kul hakkını ödemekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.



"Çiftçiye önemli yatırımlar yaptık"



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı'da çiftçiye yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini de anlatan Başkan Türel, Elmalılı 1314 çiftçi ailesine yaklaşık 1 milyon liralık destek sağlandığını söyledi. Türel, 2 milyon 250 bin liralık yatırımla Elmalı mezbahasının, 3.5 milyon TL'lik bir yatırım ile de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nin yenilendiğini anlattı.



"Çok çalışacağız"



Başkan Türel, Elmalı'da sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kültürel faaliyetler, engellilere yönelik hizmetler, spor alanlarında da yapılan yatırımları anlatarak, "Bu hizmetlerin devamı gelecek. Sizlerin gayretleri ile mümkün olacak. Bu hizmetlerin vebali hepimizin üstünde. Katarın iki misli büyüklüğünde bir şehirde belediye başkanlığı yapmak ve bunun hakkını vermek ancak çalışarak olur. Çok çalışacağız" dedi.



"Her ilçeye hayvan barınağı yapacağız"



Konuşmasının sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan ve talepleri dinleyen Bakan Türel her ilçede hayvan barınağı olması gerektiği yönündeki bir öneriye şu cevabı verdi: "İlçelerimize hayvan barınaklarını ilçe belediye başkanlarımız ile el ele verip mutlaka yapmamız lazım. Doğrusu bu. Şu anda Antalya'da tek hayvan barınağı Büyükşehir Belediyesine ait. Bu barınakları ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde ilçelerimize yaygınlaştıracağız."



Necati Şaşmaz'a ziyaret



Başkan Türel konuşmasına devam ederken dizi çekimleri için Elmalı'da bulunan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar isimli kahramanı Necati Şaşmaz ve ekibi de salona geldi. Elmalılı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Şaşmaz, bir vatandaşın çocuğu için istediği akülü araba talebini karşılama sözü verdi. - ANTALYA

