Elmalı'ya kayak merkezi yapılması için inceleme gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elmalı'ya kayak merkezi yapılması için inceleme gerçekleştirildi - Son Dakika

Elmalı'ya kayak merkezi yapılması için inceleme gerçekleştirildi

6 saat önce

Elmalı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğinde ilçeye kayak merkezi yapılması için çalışma başlattı.

Elmalı'ya kayak merkezi yapılması için inceleme gerçekleştirildi, System.String[]

Elmalı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğinde ilçeye kayak merkezi yapılması için çalışma başlattı.

Tarihi, kültürü ve doğasıyla öne çıkan Elmalı'da yayla turizminin yanı sıra kış turizminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında bakanlık ve federasyon yetkilileri, ilçede incelemelerde bulundu.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, Batı Torosların uç noktası 3 bin 70 metre rakımlı Kızlar Sivrisi mevkisine kayak merkezi yapılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

İlçede kış sporları ve turizmi canlandırmak, Elmalı'ya ekonomik olarak değer kazandırmak istediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Elmalı tarihi, kültürel yapısı ve doğallığıyla güzel ilçe. Son yıllarda yaz aylarında yetiştirilen örtüaltı sera ürünleri hızlı bir artış gösterdi. Bunun yanında kış turizminin canlanması, kış aylarındaki doğal güzelliklerin insanların kullanımına açılması amacıyla bazı çalışmalarımız oldu. Bu sayede Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Kayak Federasyonu ile temasa geçtik. İlçemizde batı torosların uç noktası sayılan Kızlar Sivrisi mevkisinde kayak merkezi yapılmasını istiyoruz."

Bakanlık ve federasyon yetkililerinin ön incelemesinin olumlu geçtiğini anlatan Öztürk, en kısa sürede yatırım programına alınarak kayak merkezinin yapılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Türkiye Kayak Federasyonu, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elmalı'ya kayak merkezi yapılması için inceleme gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]