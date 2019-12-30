Elmalık Parkı'nda inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elmalık Parkı'nda inceleme - Son Dakika

Elmalık Parkı'nda inceleme

7 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta yapım çalışmaları devam eden park alanında incelemelerde bulundu.

Elmalık Parkı'nda inceleme, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta yapım çalışmaları devam eden park alanında incelemelerde bulundu.


Çalışma hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Cemal Akın, "Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Seramızın Sanayi Bölgesi'ne taşınması ile boşalan bölgede başlatmış olduğumuz park yapım çalışmalarımız devam ediyor. 9 bin metrekare alana sahip bu bölgede her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alan oluşturuyoruz. Ekiplerimiz çevre düzeni ile ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Büyük bir titizlikle yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı ben de yakından takip ediyorum. Sık sık alanı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızın boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirebileceği güzel bir park alanını ilimize kazandırmış olacağız" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Elmalık, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
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