Elmalılı öğrencilere yangın tatbikatı - Son Dakika
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Elmalılı öğrencilere yangın tatbikatı

17.03.2022 14:27
Elmalılı öğrencilere yangın tatbikatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı hizmet birimi itfaiye ekipleri ilkokul öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı hizmet birimi itfaiye ekipleri ilkokul öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Elmalı Mehmet Subaşı İlkokulu öğrencilerine olabilecek yangında alınacak önlemler ve müdahaleler ile ilgili yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Okul bahçesinde yer alan acil toplanma alanına toplanan öğrencilere itfaiye personelleri yangın tespiti, ilk müdahale, yangın tüpü kullanımı, acil durum bildirimi ve tedbirleri konularda eğitim vererek soruları cevapladı.

"Öğrenciler yangın söndürdü"

Okulda çıkabilecek yangın ihtimaline karşı öğrencilerin bina içerisinde ve dış alanda uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Düzenlenen yangın tatbikatında okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı. Okul bahçesinde yakılan kontrollü ateşe ilk müdahalenin nasıl yapılacağı itfaiye ekipleri tarafından köpüklü söndürme tekniği ile gösterildi. Ardından öğrencilere yangın söndürme araçları uygulamalı olarak kullandırıldı. Tatbikat öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı. - ANTALYA

Elmalılı öğrencilere yangın tatbikatı
Elmalılı öğrencilere yangın tatbikatı
Elmalılı öğrencilere yangın tatbikatı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Elmalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elmalılı öğrencilere yangın tatbikatı - Son Dakika


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