Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları - Son Dakika Magazin

Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

6 saat önce

En faydalı meyveler listesinde ismi olan elma, birçok faydaya sahip. Dilerseniz, elma hangi faydalara sahip, ne için tüketilmeli aktaralım.Elmanın Faydaları Nelerdir?

Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları, System.String[]

En faydalı meyveler listesinde ismi olan elma, birçok faydaya sahip. Dilerseniz, elma hangi faydalara sahip, ne için tüketilmeli aktaralım.


Elmanın Faydaları Nelerdir?


Yapılan araştırmalarda, elmanın kanseri engellediğini gösteriyor. Kansere karşı koruma görevi gören elma, daha pek çok fayda sahiptir.


Sindirimi Kolaylaştırır


Elma, sindirim sisteminde yer alan faydalı bakterilerin çalışmasını sağlar. Bu sayede sindirim kolaylaştığı gibi sistem daha sağlıklı çalışabilir.


Dişleri Korur


Elmanın diğer faydalarından biriside dişlerin koruması ve beyazlatma etkisinin olmasıdır. Elma diş macunlarında tercih edilebilir.


Unutkanlığı Azaltır


Düzenli olarak elma tüketen bireyler, diğerlerine göre daha az unutkan olurlar. Her gün 1 elma, hayat boyu unutkanlığın azalmasına yardımcı olur.


Sarı Elmanın Faydaları


Sarı elmalar, lif ve vitamin ve mineral konusunda diğer elmalardan daha zengindirler. Diğerlerine göre daha fazla faydaları olduğunu söylemek mümkün.


Sarı elma, yeşil elmalar gibi zayıflamak isteyenler için fayda sağlar. Sindirimin daha kolay olmasını ve sağlıklı hale gelmesine yardım eder.


Potasyum bakımından zengin olduğu belirtilen sarı elmalar, kalbin atış durumunu düzenler. Kalp daha düzenli şekilde çalışır.


Üst solunum yolları hastalıklarının giderilmesinde yardımcı olur. Bakterilerin temizlenmesinde yardımcı olur.


Faydalı bakterilerin sayısını arttırmada yardımcı olur. Buda kanser riskinin daha aza inmesine yarımcı olur.


Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri sağlayabilecek yapıdadır.


Kırmızı Elmanın Faydaları


Kırmızı elma, birçok kişinin faydalarını merak ettiği, tadı güzel meyvelerden birisidir. Tüketildiğinde özellikle saç sağlığının daha iyi olmasını sağlar.


Kırmızı elma, astım riskine karşı koruyucu görev görür. Kişinin daha az hastalanması için yardımcı olabilir.


Saçları kökten uca onarır, güçlendirir. Gür ve güçlü saçlar için kırmızı elma tüketimi ideal seçenektir.


Mide sağlığını koruyabilir. Düzenli tüketilen kırmızı elma, hazımsızlığı giderir, mide kramplarının engellenmesini sağlar.


Kolesterolü düzenleyici etkiye sahiptir. Kırmızı elma diğer elmalar gibi vücut yağlanmalarının minimum seviyeye inmesine yardım eder.


Ekşi Elma Faydaları


Ekşi elma, bir diğer ismiyle yeşil elma, sağlığa olan onlarca faydasıyla bilinir. Tüketiminin sıklıkla yapılması tavsiye edilen ekli elma, zayıflama ve sindirim düzenleme konularında önemli faydalara sahiptir.


Diyet listesinin en önce yer alan yiyeceklerinin başında gelir. Yeşil elma, sindirim sistemini düzenlediği gibi hızlandırır.


Aç karna tüketildiği zaman, kanda şeker oranının azalmasında yardımcı olabilir. Uzmanlar, şeker hastası olan bireylerin yeşil elma tüketmelerini desteklerler.


Kalbin atışlarının daha düzenli olmasına yardımcı olur. Kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır.


- Böbrekleri korur. Burada taş olmasının önüne geçer ve idrar konusunda yardımcı nitelikte olan meyveler arasındadır.

Kilo Vermek, Buddha, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]