Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor - Son Dakika

Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor

08.03.2021 17:57

Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor Evli ve 2 çoçuk babası İsmail Kuruçay atelye açmak için yardım istiyor Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Elmas Kuruçay, engelli oğlu ve onun ailesine şefkatle bakıyor.

Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor

Evli ve 2 çoçuk babası İsmail Kuruçay atelye açmak için yardım istiyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Elmas Kuruçay, engelli oğlu ve onun ailesine şefkatle bakıyor. İşitme engelli oğluna her konuda destek olan fedakar anne, yetkililerden de oğlu için destek bekliyor.

Osmancık Havdan Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Elmas Kuruçay, 35 yaşındaki işitme engelli oğlu İsmail Kuruçay'a, iki torunu ve gelinine şefkatle yaklaşıyor, onların her konuda destekçisi olurken yetkililerden de oğlu ve ailesi için destek olmalarını bekliyor.

Oğlu İsmail Kuruçay'ın henüz 8 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonucunda duyma yetisini kaybettiğini belirten 3 çocuk annesi Elmas Kuruçay, " Oğlum 8 aylıkken ateşlendi. Hastaneye götürdük, menenjit hastalığı olduğunu öğrendik. Duyma yetisin kaybettiğini ise ilerleyen yaşlarda öğrendik. 4 yaşından itibaren de işitme cihazı kullanmaya başladı. Cihazı takınca duymaya başladı ve 3-4 sene de bir cihazı değiştirmek durumundayız. 4 ay önce cihazımızı 4 milyar liraya yeniledik". dedi.

'Japonya'da Türkiye'yi temsil etti'

18 yaşında evlenip 19 yaşında anne olduğunu anlatan Elmas Kuruçay, köy hayatında zor şartlarda çocuklarını büyüttüğünü ve imkanları dahilinde okuttuğunu belirterek işitme engeli olan aynı zamanda konuşma güçlüğü çeken oğlunun spor ve ahşap oyma sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Oğlunun birçok sportif faaliyetlerde madalyaları olduğunu belirten anne Kuruçay, "Yurt içinde ve yurt dışında oğlumun birincilikleri var. 1 ay Japonya'da kaldı. Orada gerçekleşen bir kayak müsabakasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci olarak altın madalyayı kazandı." dedi.

'Sanatı var yeteneği var ama işi yok'

Oğlunun el sanatları konusundaki yeteneğinin desteklenmesini isteyen Kuruçay; "Oğlum kendi imkanları ile ahşap oymacılığı kursularına katıldı. Şuan evimizin bahçesinde elindeki imkanlar ile el sanatını sürdürüyor. Ahşaptan oyma masa, sehpa, tablo, dibek hediyelik eşyalar yapıyor. Oğlum atölye açmak istiyor ama benim imkanım yok. Sanatı var, yeteneği var ama işi yok. İş başvuruları hep sonuçsuz kalıyor. Başvurumuzda çağıracağız diyorlar ama çağırmıyorlar. Engelli sınavlarına giriyor onu da kazanamıyor. Oğlum evli ve iki çocuğu var. Geçinecek durumu yok. Babasının emekli maaşıyla her beraber yaşıyoruz. El sanatları konusunda oğluma destek istiyorum ya da çalışabileceği bir iş istiyorum" şeklinde konuştu.

Biri 2,5 biride 1 yaşında iki çocuğu olan 35 yaşında işitme engeli bulunan İsmail Kuruçay ise iş aradığını güçlükle dile getirerek; "Ben iş istiyorum, iki çocuğum var" ifadelerini kullandı.

Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor
Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor
Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor
Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor

Menenjit, Osmancık, Engelli, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elmas anne, işitme engelli oğluna 35 yıldır destek oluyor - Son Dakika


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